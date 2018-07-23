Трамп пригрозил Китаю пошлинами на $500 млрд

Повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или по политическим соображениям, а ради пользы США, заверил Дональд Трамп.

Власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

Читай также: Лоббисты в США отчитались по Северному потоку-2Он сообщил, что готов в разы увеличить число налогооблагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

"Я готов дойти до пятисот (миллиардов долларов)", - заявил Трамп.

В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным телеканала, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.

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Реализация угрозы Трампа, как отмечает канал, приведет к тому, что обложенным пошлинами окажется практически весь импорт из Китая - в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млн. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

"Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо", - сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или по политическим соображениям, но ради того, чтобы принести пользу США.

Напомним, США грозят санкциями участникам Северного потока-2.