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Трамп пригрозил Китаю пошлинами на $500 млрд

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Повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или по политическим соображениям, а ради пользы США, заверил Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп хочет обложить пошлинами практически весь импорт товаров из Китая
Президент США Дональд Трамп хочет обложить пошлинами практически весь импорт товаров из Китая
depositphotos.com

Власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

Читай также: Лоббисты в США отчитались по Северному потоку-2Он сообщил, что готов в разы увеличить число налогооблагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

"Я готов дойти до пятисот (миллиардов долларов)", - заявил Трамп.

В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным телеканала, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.

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Реализация угрозы Трампа, как отмечает канал, приведет к тому, что обложенным пошлинами окажется практически весь импорт из Китая - в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млн. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

"Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо", - сказал Трамп, заверив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или по политическим соображениям, но ради того, чтобы принести пользу США.

Напомним, США грозят санкциями участникам Северного потока-2.

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Теги: США, Китай, торговля, Пошлины, товары, КНР, Трамп, Дональд Трамп, новые пошлины, Торговая война, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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