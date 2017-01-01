Курс валют на 23 июля: гривну укрепили

НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на три копейки.

Курс валют от Нацбанка на 23 июля depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 июля, официальные курсы валют на уровне:

Читай также: Курс валют на 20 июля: гривну ослабили – 100 долларов США – 2644,6104 гривны (-2,6329);

– 100 евро – 3086,2603 гривны (+18,6348);

– 10 российских рублей – 4,1655 гривны (-0,0182).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке и продаже вырос на три копейки, до 26,43-26,47 грн.

Евровалюта и в покупке, и в продаже подорожала на 31 копеек, до 30,90-30,95 грн.

Курс российского рубля незначительно подорожал - до 0,416-0,417 грн.