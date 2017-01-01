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Курс валют на 23 июля: гривну укрепили

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НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на три копейки.
Курс валют от Нацбанка на 23 июля
Курс валют от Нацбанка на 23 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 июля, официальные курсы валют на уровне:

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– 100 долларов США – 2644,6104 гривны (-2,6329);

– 100 евро – 3086,2603 гривны (+18,6348);

– 10 российских рублей – 4,1655 гривны (-0,0182).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке и продаже вырос на три копейки, до 26,43-26,47 грн.

Евровалюта и в покупке, и в продаже подорожала на 31 копеек, до 30,90-30,95 грн.

Курс российского рубля незначительно подорожал - до 0,416-0,417 грн.

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Источник: korrespondent.net

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