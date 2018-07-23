Украина проиграла России "аммиачный спор" в ВТО

ВТО признала неправомерными украинские пошлины против российской аммиачной селитры. Украина проиграла по ключевым позициям дела.

Всемирная торговая организация обнародовала решение по делу спора России против Украины по антидемпинговым мерам Киева относительно нитрата аммония из РФ. Согласно решению, Украина проиграла по ключевым позициям, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В то же время в министерстве трактуют это решение как победу, утверждая, что эксперты ВТО поддержали основную позицию Украины.

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“Группа экспертов не возразила позицию Украины в части необходимости соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара и отклонила ряд процессуальных требований России“, - заявили в ведомстве.

В министерстве признают, что группа приняла решение об удовлетворении части требований РФ относительно отдельных элементов процедуры проведения расследования, а в части - поддержала позицию Украины.

Также в Минэкономразвития признают, что группой экспертов было принято решение о несоблюдении украинской стороной требований ВТО относительно распространения в 2014 году действия антидемпинговых мер на группу компаний ЕвроХим, на продукцию которых в 2010 году на основании решений суда была установлена нулевая ставка пошлины.

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“Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства ее “нерыночного“ характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех участников“, - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Отмечается, что стороны имеют право подать апелляцию на решение, однако в Минэкономразвития еще не определились, будут ли идти на этот шаг.

Ранее сообщалось о том, что Украина сократила транзит российского газа.