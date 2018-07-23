Украина проиграла России "аммиачный спор" в ВТО
Всемирная торговая организация обнародовала решение по делу спора России против Украины по антидемпинговым мерам Киева относительно нитрата аммония из РФ. Согласно решению, Украина проиграла по ключевым позициям, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В то же время в министерстве трактуют это решение как победу, утверждая, что эксперты ВТО поддержали основную позицию Украины.
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“Группа экспертов не возразила позицию Украины в части необходимости соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара и отклонила ряд процессуальных требований России“, - заявили в ведомстве.
В министерстве признают, что группа приняла решение об удовлетворении части требований РФ относительно отдельных элементов процедуры проведения расследования, а в части - поддержала позицию Украины.
Также в Минэкономразвития признают, что группой экспертов было принято решение о несоблюдении украинской стороной требований ВТО относительно распространения в 2014 году действия антидемпинговых мер на группу компаний ЕвроХим, на продукцию которых в 2010 году на основании решений суда была установлена нулевая ставка пошлины.
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“Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства ее “нерыночного“ характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех участников“, - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Никольская.
Отмечается, что стороны имеют право подать апелляцию на решение, однако в Минэкономразвития еще не определились, будут ли идти на этот шаг.
Ранее сообщалось о том, что Украина сократила транзит российского газа.
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