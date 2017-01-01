Днепразот поднял цены в пять раз - глава водовода

Такое существенное увеличение цены на хлор может повлиять на рост тарифов на воду и еще большего социального обострения.

Предприятие возобновляет выпуск хлора для очистки воды, в пять раз завысив цены на него depositphotos.com

Днепроазот предложил КП Аульский водовод покупать хлор по цене почти в пять раз выше, чем в прошлом году. Это может привести к поднятию тарифов на воду, считает директор КП Днепропетровского облсовета Аульский водовод Виктор Страшко, который написал об этом в Facebook.

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Он рассказал, что в пятницу от АО Днепроазот поступило предложение осуществлять прямые поставки хлора жидкого непосредственно предприятиям-водоканалам, которые обеспечивают потребителей питьевой водой.

"Очень уместное предложение, учитывая тот факт, что остатков жидкого хлора на водоканалах почти нет. Но стоимость хлора увеличилась до 47 208 грн за тонну с НДС, на условиях полной (стопроцентной) оплаты. Это почти в пять раз дороже, чем Азот продавал в прошлом году. Водоканалы не имеют источников финансирования расходов на закупку жидкого хлора по завышенным ценам, это не предусмотрено действующим тарифом, утвержденным постановлением НКРЕКУ. Такое существенное увеличение цены на хлор повлияет на рост тарифов на воду и приведет к еще большему социальному обострению", - заявил Страшко.

Он подчеркнул, что на предприятии Аульский водовод считают предложение Днепроазота экономически нецелесообразным.

"Это обычная очередная спекуляция, за которую снова должно будет заплатить наше общество. Новая тарифная формула "газировки" уже в действии: газ + хлор = вода", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Днепразот готовится возобновить выпуск хлора.