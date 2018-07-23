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Размеры субсидий в Украине уменьшились на 40%

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За полгода правительство возместило населению 667,3 млн гривен на оплату коммуналки, в то время как в прошлом году за шесть месяцев – 2,74 млрд гривен.
Размеры субсидий летом уменьшились почти вдвое
Размеры субсидий летом уменьшились почти вдвое
depositphotos.com

С начала июня 2018 года правительство сократило размеры субсидий почти в половину – на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом уведомила Государственная служба статистики в профильном отчете.

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"В июне 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 млн 609,2 тысяч домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 гривен по сравнению с июнем 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полгода правительство возместило населению 667,3 млн гривен на оплату коммуналки, в то время как в прошлом году за шесть месяцев – 2,74 млрд гривен.

Также отмечается, что 563 300 семьям была назначена субсидия на покупку сжиженного газа и топлива для обогрева.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.

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Теги: Тарифы ЖКХ, правительство, субсидии, размер, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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