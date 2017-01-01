МВФ: Пошлины США могут снизить мировой ВВП

Торговые пошлины США могут негативно отразится на мировом ВВП и снизить его на 0,5%. Такую точку зрения высказала глава МВФ Кристин Лагард.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила о том, что установление новых торговых пошлин властями США может привести к спаду мирового ВВП на 0,5%, передает Reuters.

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"В случае наиболее плохого сценария снижение глобального ВВП составит 0,5%", – заявила Лагард в ходе своего выступления на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, в которой принимают участие министры финансов и руководители центральных банков стран-участниц формата G20.

Ранее сообщалось о том, что США могут ввести пошлины на импорт урана.