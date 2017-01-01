В G20 назвали риски для мировой экономики

Несмотря на глобальный экономический рост, многие развивающиеся страны сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала.

Основными краткосрочными и среднесрочными рисками для мировой экономики являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

Читай также: Кризис 1998 года может повториться – Bank of America Отмечается, что мировая экономика продолжает расти, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков (финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены) и оттоком капиталов.

В то же время глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, уровни безработицы сейчас самые низкие за десять лет, говорится в документе. Тем не менее, в последнее время рост был менее синхронным, отмечают министры и главы регуляторов.

Стороны намерены "продолжать мониторить риски", пытаясь их смягчить и "предпринимая действия, если эти риски материализуются".

Многие развивающиеся экономики сейчас "лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала", говорится в документе.

Ранее в Нацбанке спрогнозировали рост ВВП.