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В G20 назвали риски для мировой экономики

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Несмотря на глобальный экономический рост, многие развивающиеся страны сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала.
Финансовая "двадцатка" назвала риски для мировой экономики
Финансовая "двадцатка" назвала риски для мировой экономики
depositphotos.com

Основными краткосрочными и среднесрочными рисками для мировой экономики являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.

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Отмечается, что мировая экономика продолжает расти, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков (финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены) и оттоком капиталов. 

В то же время глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, уровни безработицы сейчас самые низкие за десять лет, говорится в документе. Тем не менее, в последнее время рост был менее синхронным, отмечают министры и главы регуляторов.

Стороны намерены "продолжать мониторить риски", пытаясь их смягчить и "предпринимая действия, если эти риски материализуются".

Многие развивающиеся экономики сейчас "лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала", говорится в документе.

Ранее в Нацбанке спрогнозировали рост ВВП.

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Теги: экономика, рынок, капитал, G20, Большая двадцатка G-20
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Источник: korrespondent.net

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