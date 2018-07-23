Объем газа в хранилищах Украины вырос

В Украину поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на субботу, 21 июля, увеличился до 12,301 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО Укртрансгаз.

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Так, за сутки в ПХГ Украины было закачано 50,41 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 39%.