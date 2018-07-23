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Объем газа в хранилищах Украины вырос

Комментариев: 2
В Украину поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.
Украинские ПХГ заполнены на 39%
Украинские ПХГ заполнены на 39%
depositphotos.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на субботу, 21 июля, увеличился до 12,301 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО Укртрансгаз.

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Так, за сутки в ПХГ Украины было закачано 50,41 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 19,52 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,59 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 39%.

Ранее сообщалось, что транзит газа обеспечил Украине 24,9 млрд грн бюджетных поступлений.

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Теги: Украина, газ, Укртрансгаз, ПХГ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.07.2018, 13:29
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гость
как круто! Только северный поток на профилактику остановили, сразу "друзья" укралины смогли вдвое больше газа продавать! РЖУ-нимагу! Жду 2019 - дата апокалипсиса укралинской гтс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  23.07.2018, 13:26
Оценка:  0
гость
за зиму меньше тратим)))) нынче я юля и рыгоаналы орали что 52 - это мало нужно подписаться под больше и платить даже если не брали и без права не перепродажу.
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