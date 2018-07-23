Коммуналка по-новому: сколько денег задолжали украинцы - инфографика

Украинцы погашают "зимние" долги за коммунальные услуги.

С окончанием отопсезона украинцы начинают лучше платить за “коммуналку“, так как неподъемные для многих суммы в платежках уменьшаются за счет расходов на отопление, а субсидии получают далеко не все. При этом многие стараются погашать накопившиеся за зиму долги.

Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: Почему украинцы тратят больше, чем зарабатывают – инфографика

Как видно из данных Госслужбы статистики, нынешний год не стал исключением. При этом подтянулись отстающие регионы, в которых уровень оплаты вырос на 10-20% и более. Эксперты по ЖКХ говорят, что на повышение оплаты в этом году повлияли еще и новые, более жесткие правила лишения субсидий.

Рейтинг

Если сравнить данные за 2017 и 2018 годы, окажется, что и в лидерах, и в отстающих из года в год одни и те же регионы (см. инфографику) за двумя исключениями: намного лучше стали платить в Киеве и намного хуже - в Луганской области, где идет война. Самая восточная область страны за год опустилась на последние места почти по всем позициям, кроме вывоза мусора (85,2% оплачено, что во многом объясняется наличием большого частного сектора). А вот столичные коммунальщики получили в оплату за свои услуги на 11% больше денег, чем в прошлом году, и на 26% больше, чем в 2016-м.

Сколько должны украинцы за коммунальные услуги segodnya.ua/

Читай также: азмеры субсидий в Украине уменьшились на 40%

В Луганской облгосадминистрации нам ответили, что за “коммуналку“ платят хуже всего в прифронтовых районах, где плохо с работой, и люди надолго уезжают на заработки, оставляя пустые квартиры. Субсидии при этом не оформляют. А вот в Киеве многим помогает рассчитаться государство, так как люди все больше обращаются за госпомощью и, получив ее, своевременно оплачивают свою часть расходов на “воду, газ и свет“, сообщили в профильном департаменте столичной администрации.

За что не платят

В расчетах по видам услуг не первый год сохраняется тенденция, что люди лучше платят за те блага, которых можно быстро лишиться, - это электроэнергия и вывоз мусора. Последнее проявляется прежде всего в небольших городах, где мало многоэтажек и много частного сектора. Там бытовые отходы каждый хозяин складирует отдельно, поэтому если он попадет в черный список неплательщиков, то его мусор просто не возьмут. А вот в крупных городах эта услуга обезличена, и за тех, кто не платит, рассчитываются с утилизаторами управляющие компании (бывшие жэки) или ОСМД, из-за чего там уровень расчетов ниже на 15-20%, чем в глубинке. Поэтому практически 100% пользователей-физлиц оплачивают электроэнергию и 87% - вывоз мусора. В сравнении с прошлым годом на второе место по уровню оплаты вышла самая дорогая услуга - отопление и подача горячей воды, за них рассчитались более 95% потребителей.

Ранее сообщалось о монетизации субсидий или о том, как экономные украинцы могут получить 700 гривен.

Смотри также - Как правильно оформить субсидию на оплату коммунальных услуг: