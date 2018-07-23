В НБУ заявляют о возможном повышении учетной ставки

Большинство членов комитета монетарной политики регулятора высказывались за повышение учетной ставки до 18%.

Национальный банк Украины может пойти на очередное повышение учетной ставки в сентябре в случае возрастания вероятности реализации инфляционных рисков. Об этом сообщается в протоколе заседания комитета монетарной политики регулятора, опубликованном в понедельник, 23 июля.

Заседание комитета монетарной политики Нацбанка прошло 11 июля.

Читай также: НБУ нашел почти 40 нелегальных обменников

Согласно документу, в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков Национальный банк будет иметь достаточно времени, чтобы среагировать с помощью учетной ставки в сентябре.

Большинство членов комитета (пять из девяти) высказывалось за повышение учетной ставки - до 18%.

"Повышение учетной ставки на 100 базисных пункта (б.п.) будет достаточным для нивелирования факторов инфляционного давления и возврата инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году. Кроме того, такое повышение будет способствовать усилению доверия к инфляционным целям и улучшению ожиданий", - аргументировали свое решение указанные члены комитета.

Напомним, 12 июля НБУ решил повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 17,5% для приведения уровня инфляции в целевой диапазон в 2019 году.