Кто из чиновников активнее всего одалживает деньги - инфографика

Третье место рейтинга завоевал в прошлом профессиональный боксер, а сейчас - мэр Киева Виталий Кличк.

Самым щедрым из чиновников оказался народный депутат Виталий Хомутынник. Общая сумма всех заемных парламентарием и его женой средств в пересчете на гривны по курсу на 31 декабря 2017 составляет более 408 млн.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Читай также: Сколько денег готовы потратить депутаты, чтобы остаться у власти

Из почти шестидесятитысячным отставанием от него лидирует харьковский бизнесмен, владелец гостиниц, телеканалов и ресторанов и по совместительству депутат Харьковского городского совета Александр Давтян. Третьи лица задолжали им с женой 12,5 миллионов долларов, или более 350 млн гривен в национальной валюте.

ТОП-10 займодавцев в Украине bihus.info

Читай также: Крутые тачки и алкоголь: как провели выходные украинские прокуроры

Третье место нашего рейтинга завоевал в прошлом профессиональный боксер, а сейчас - мэр Киева Виталий Кличко. Свои кредиты он также любит раздавать в долларах и евро. В сумме Кличко занял валютный эквивалент в 300 млн гривен.

С незначительным отрывом от Кличко на четвертом месте оказался нардеп Юрий Деревянко. Он занял своему брату Олегу 10,5 млн долларов. И закрывает первую пятерку депутат Киевского городского совета Константин Яловой, жене которого задолжали 225 млн гривен.

Ранее сообщалось о том, что Валерия Гонтарева отдохнула в Индии за 12 тысяч евро.