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Кто из чиновников активнее всего одалживает деньги - инфографика

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Третье место рейтинга завоевал в прошлом профессиональный боксер, а сейчас - мэр Киева Виталий Кличк.
Украинские чиновники могут дать взаймы миллионы гривен
Украинские чиновники могут дать взаймы миллионы гривен
depositphotos.com

Самым щедрым из чиновников оказался народный депутат Виталий Хомутынник. Общая сумма всех заемных парламентарием и его женой средств в пересчете на гривны по курсу на 31 декабря 2017 составляет более 408 млн.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Из почти шестидесятитысячным отставанием от него лидирует харьковский бизнесмен, владелец гостиниц, телеканалов и ресторанов и по совместительству депутат Харьковского городского совета Александр Давтян. Третьи лица задолжали им с женой 12,5 миллионов долларов, или более 350 млн гривен в национальной валюте.

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bihus.info

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Третье место нашего рейтинга завоевал в прошлом профессиональный боксер, а сейчас - мэр Киева Виталий Кличко. Свои кредиты он также любит раздавать в долларах и евро. В сумме Кличко занял валютный эквивалент в 300 млн гривен.

С незначительным отрывом от Кличко на четвертом месте оказался нардеп Юрий Деревянко. Он занял своему брату Олегу 10,5 млн долларов. И закрывает первую пятерку депутат Киевского городского совета Константин Яловой, жене которого задолжали 225 млн гривен.

Ранее сообщалось о том, что Валерия Гонтарева отдохнула в Индии за 12 тысяч евро.

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Теги: чиновники, деньги, кредиты, займы
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