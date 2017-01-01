Средняя цена автогаза превысила 14 гривен

Основной драйвер роста – увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок.

За минувшие выходные сети АЗС в Украине повысили цены на автогаз на 7–30 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr в понедельник, 23 июля.

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Так, в сетях Luxwen, Автопорт и Татнефть-АЗС-Украина автогаз подорожал на 30 коп./л, – до 13,79 грн/л, 14,50 грн/л и 13,80 грн/л, соответственно.

На станциях Укргаздобыча, Jazz Oil, и Glusco СУГ цены поднялись на 10 коп./л.

AMIC, Shell, UPG, БРСМ-Нафта, KLO и Route 20 повысили цены на 7-26 коп./л.

Средняя цена автогаза по Украине 23 июля составила 14,05 грн/л (+4 коп./л).

Отмечается, что на цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста – увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).

Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти – с почти $80 до $72/барр. Это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.

Ранее сообщалось о том, что цены на автогаз в Украине приближаются к 14 гривнам.