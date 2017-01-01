Новый дизайн Артемовского ко Дню рождения Artwinery

Ведущий украинский производитель классических игристых вин ARTWINERY объявляет об обновлении дизайна бутылок ТМ “Артемовское“. В новом оформлении осовремененной этикетки использована винная фактурная бумага, элегантные лаконичные шрифты, мерцающее светло-желтое золото и приглушенные благородные цвета - черный, светло-янтарный, синий, белый. На изящном горле бутылки из темного стекла появился элегантный брендированный чокер.

Новый стиль “Артемовского“ объединяет динамичные линии, монохромную композицию цветов и премиальное сочетание оттенков. Актуальный дизайн подчеркивает современность бренда, который идет в ногу с мировыми тенденциями и удовлетворяет вкусы тех, кто ценит качество и натуральность. Зазубрина в центре этикетки напоминает кромку виноградных листьев и край раковины - непревзойденные формы, созданные природой.

ARTWINERY рассматривает линейку ТМ “Артемовское“ как коллекцию жемчужин виноделия. “Черная жемчужина“ белого полусладкого подходит для семейного праздника, “золотая жемчужина“ белого полусухого - для гастрономического пикника и неформальной встречи друзей, “синяя жемчужина“ белого брюта идеально подходит для торжественного ужина при свечах, “белая жемчужина“ белого полусладкого - для вдохновляющего летнего бранча и романтического ужина. Все события очень разные, но их объединяет одно - с игристыми ТМ “Артемовское“ наслаждение гарантировано. Ведь они созданы, чтобы сопровождать лучшие моменты жизни своих ценителей!

“Мы рады отметить очередную годовщину ARTWINERY новым оформлением бутылок “Артемовского“, любимого игристого многих украинцев. Мы развиваемся и следим за современными трендами, в том числе и в дизайне. Единственное, что остается неизменным, - это качество нашего игристого, созданного со строгим соблюдением рецептуры и классического метода производства “Шампенуа“ с обязательной выдержкой в бутылке от 9 месяцев до 3 лет“, - комментирует Евгения Стадник, маркетинг-директор ЧАО “Артвайнери“.

Совсем скоро обновленные бутылки “Артемовского“ появятся в розничных магазинах по всей стране и в фирменных шампань-барах CHARTE BAR в Киеве, в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, Sky Mall, Gulliver, а также в ЦУМе.

Справка:

ЧАО “Артвайнери“ - крупнейшее предприятие в Восточной Европе по производству игристых вин классическим бутылочным методом. Весь цикл производства в “Артвайнери“ расположен на глубине более 72 метров в подземных гипсовых тоннелях, круглый год сохраняющих уникальные микроклиматические условия – постоянные температуру и влажность. Игристые вина предприятия экспортируются в более чем 20 стран мира и представлены в ассортименте ON- и OFF-TRADE в Украине, странах ближнего зарубежья, Центральной и Западной Европы. На территории Украины продукция представлена торговыми марками: Krimаrt, “Артемiвське“, “Крим“, CHARTE, Soloking.

Подробная информация о компании указана на сайте www.artwinery.com.ua.

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