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Курс валют на 24 июля: гривну ослабили

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НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на три копейки.
Курс валют от НБУ на 24 июля
Курс валют от НБУ на 24 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2644,9683 гривны (+0,3582);

– 100 евро – 3098,8449 гривны (+12,5846);

– 10 российских рублей – 4,1854 гривны (+0,0199).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник в покупке и продаже вырос на три копейки, до 26,46-26,50 грн.

Котировки евро выросли на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже - до 31,00-31,05 грн.

Курс российского рубля несколько вырос - до 0,418-0,419 грн.

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Теги: гривна
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Источник: korrespondent.net

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