Курс валют на 24 июля: гривну ослабили

НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на три копейки.

Курс валют от НБУ на 24 июля depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2644,9683 гривны (+0,3582);

– 100 евро – 3098,8449 гривны (+12,5846);

– 10 российских рублей – 4,1854 гривны (+0,0199).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник в покупке и продаже вырос на три копейки, до 26,46-26,50 грн.

Котировки евро выросли на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже - до 31,00-31,05 грн.

Курс российского рубля несколько вырос - до 0,418-0,419 грн.