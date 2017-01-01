Курс валют на 24 июля: гривну ослабили
НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на три копейки.
Национальный банк Украины установил на вторник, 24 июля, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2644,9683 гривны (+0,3582);
– 100 евро – 3098,8449 гривны (+12,5846);
– 10 российских рублей – 4,1854 гривны (+0,0199).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в понедельник в покупке и продаже вырос на три копейки, до 26,46-26,50 грн.
Котировки евро выросли на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже - до 31,00-31,05 грн.
Курс российского рубля несколько вырос - до 0,418-0,419 грн.
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