В Украине выросло промпроизводство
Промышленное производство в Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
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Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне этого года к июню прошлого возросло на 2,5%, тогда как в мае этого к маю прошлого года – на 2,9%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.
Согласно данным ведомства, в целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось о том, что в Украине ускорился рост экономики.
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