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В Украине выросло промпроизводство

Комментариев: 2
Рост промышленного производства в июне с учетом корректировки на эффект календарных дней составляет 2,5%.
В июне промышленное производство Украины выросло
В июне промышленное производство Украины выросло
depositphotos.com

Промышленное производство в Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне этого года к июню прошлого возросло на 2,5%, тогда как в мае этого к маю прошлого года – на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.

Согласно данным ведомства, в целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что в Украине ускорился рост экономики.

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Теги: Украина, экономика, промышленность, промпроизводство, экономика Украины, украинская экономика, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.07.2018, 13:42
Оценка:  0
гость
судя по регулярным статьям о росте промпроизводства в Украине мы должны быть мировыми лидерами по промышленности...
Peyot    24.07.2018, 13:34
Оценка:  0
Peyot
зрада зрада кококо шоколадные барыги))))))
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