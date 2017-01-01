Выросла стоимость услуг от Нацбанка

Из перечня тарифов на услуги, предоставляемых НБУ в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания, исключаются отдельные организационные услуги.

Национальный банк Украины внес изменения в тарифы на организационные услуги и другие виды услуг, совершаемых центральным банком. Как сообщается на сайте регулятора, повышение тарифов для банков происходит с 24 июля, для бюджетных учреждений, банков в стадии ликвидации и Фонда гарантирования вкладов физических лиц - с 22 декабря 2018 года.

Читай также: В НБУ заявляют о возможном повышении учетной ставки Так, из перечня тарифов на услуги, предоставляемых Нацбанком в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания, исключаются отдельные организационные услуги, а также отдельные услуги по сопровождению программного обеспечения электронной почты Нацбанка в системе "клиент банка - банк".

Повышение отдельных тарифов на организационные и другие виды услуг происходит для клиентов Национального банка с разных дат:

для банков (кроме банков в стадии ликвидации) и других учреждений - с 24 июля 2018 года;

для бюджетных учреждений (включая Государственной казначейской службой Украины), банков в стадии ликвидации и Фонда гарантирования вкладов физических лиц - с 22 декабря 2018 года.

Кроме того, с 22 декабря 2018 года вводится единый размер тарифа на каждую услугу, предоставляемую системой электронной почты НБУ для всех типов клиентов: бюджетных организаций (включая Государственную казначейскую службу Украины), банков и других учреждений, организаций Украины.