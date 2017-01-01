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К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1000000% – МВФ

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Ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов, отмечают аналитики МВФ.
МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов
МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов
depositphotos.com
Инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 1 000 000%. Об этом сообщила пресс-служба Международного валютного фонда (МВФ).

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По мнению аналитиков, ситуация в стране схожа с той, которая была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов.

Отмечается, что Венесуэла продолжает находиться в глубоком экономическом и социальном кризисе: в этом году ее ВВП упадет примерно на 18%.
 
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Теги: МВФ, экономика, инфляция, Венесуэла
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Источник: korrespondent.net

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