К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1000000% – МВФ
Ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов, отмечают аналитики МВФ.
Инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 1 000 000%. Об этом сообщила пресс-служба Международного валютного фонда (МВФ).
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По мнению аналитиков, ситуация в стране схожа с той, которая была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов.
Отмечается, что Венесуэла продолжает находиться в глубоком экономическом и социальном кризисе: в этом году ее ВВП упадет примерно на 18%.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Венесуэле предлагали рассчитываться за запчасти из РФ собственной криптовалютой.
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