К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1000000% – МВФ

Ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов, отмечают аналитики МВФ.

МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов depositphotos.com

Инфляция в Венесуэле к концу года достигнет 1 000 000%. Об этом сообщила пресс-служба Международного валютного фонда (МВФ).

Читай также: В Венесуэле подняли минимальную зарплату до $1,85 По мнению аналитиков, ситуация в стране схожа с той, которая была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов.

Отмечается, что Венесуэла продолжает находиться в глубоком экономическом и социальном кризисе: в этом году ее ВВП упадет примерно на 18%.