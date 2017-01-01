Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ощадбанка

23 июля 2018 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ощадбанка (Long-Term Foreign and Local Currency Issuer Default Ratings - долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте) на уровне "В-" (прогноз "стабильный"). Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "В", национальный долгосрочный рейтинг - на уровне "АА (ukr)" со стабильным прогнозом.

Рейтинговые оценки Ощадбанка продолжают находиться на уровне суверенного рейтинга ( "В-"). При этом рейтинг финансовой устойчивости (Viability Rating) банка ( "b-") отражает его стратегическое положение как одного из крупнейших финансовых учреждений Украины. Это в свою очередь обусловливает высокую степень корреляции с экономическим положением страны в целом и состоянием государственного сектора экономики в частности.

По мнению Fitch Ratings, по сравнению с операционной средой уровень обесцененных кредитов (который в последнее время стабилизировался) не является значительным препятствием для кредитного профиля банка. При этом коэффициент резервирования кредитного портфеля несколько улучшился (47% против 43% всего портфеля по состоянию на, соответственно, конец I квартала 2018 года и I квартал 2017 года), а показатели адекватности капитала уже включают в себя эффект ожидаемых убытков, обусловленный внедрением стандарта МСФО 9 банками Украины. Кроме того, по оценкам Fitch Ratings после положительного финансового результата, достигнутого в 2016-2017 годах, деятельность Ощадбанка останется прибыльной и по итогам текущего года.

Выплаты по еврооблигациям банка (общий объем – 1,2 млрд. долл. США), начинающиеся с 2019 года, будут зависеть от поступлений по портфелю ОВГЗ (сейчас эквивалент 3,3 млрд. долл. США), который находится в собственности банка. Дополнительным фактором комфорта является также значительный объем ликвидности в иностранной валюте - главным образом в виде остатков на счетах Ощадбанка в иностранных банковских учреждениях.