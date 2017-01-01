НБУ меняет методику расчета курса гривны к доллару

Официальный курс Нацбанк будет публиковать у себя на сайте до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.

Национальный банк пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Выросла стоимость услуг от Нацбанка Отныне курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета заключались банками на межбанке с другими банками и с НБУ, и информацию о которых НБУ получал до 15:30 соответствующего рабочего дня.

"Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения", - объясняет НБУ.

Расчет курса будет осуществляться как средневзвешенный по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Официальный курс Нацбанк будет публиковать у себя на сайте до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас.

Читай также: В НБУ заявляют о возможном повышении учетной ставки Кроме официального курса гривны к доллару, НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса гривны к доллару. Он будет рассчитываться по той же методике, но уже на основании данных о сделках, заключенных на межбанке до 12:00.

Справочный курс НБУ будет публиковать на сайте до 12:30.

До сих пор официальный курс гривны к доллару рассчитывался как средневзвешенное значение по всем приведенным выше межбанковским сделкам за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанке, то есть без отсечения нерепрезентативных соглашений.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок НБУ были обнаружены 115 нелегальных пунктов обмена валют.