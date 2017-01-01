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На СЕТАМе "евробляхи" раздают бесплатно

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Получить бесплатно автомобиль на еврономерах могут больницы и детские дома.
В Украине можно получить роскошный автомобиль совершенно бесплатно
В Украине можно получить роскошный автомобиль совершенно бесплатно
olx.ua

Генеральный директор специализирующейся на проблемных активах государственной электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнев рассказал о том, что на СЕТАМе можно бесплатно получить автомобиль на “евробляхах“.

Об этом сообщает телеканал 112.

Автомобиль могут передать бесплатно в том случае, если он не был продан за три сессии торгов.

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“На этот случай у нас есть практика безоплатной передачи автомобиля другому собственнику. Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб“, - отметил гендиректор СЕТАМа. 

Получить авто бесплатно могут только те учреждения, которые имеют на это право, а именно – медицинские и социальные учреждения, военные части, госорганы.

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“За все время работы военным частям в АТО было передано около тысячи машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают нехватку транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся “на передке“, в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют“, - заявил Вишнев.

Ранее сообщалось о том, как наказывают нарушителей на “евробляхах“.

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Теги: евробляхи, сетам, украина, получить авто бесплатно
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