Сколько лекарств закупило государство и что из этого получили украинцы

Новые правила закупки лекарств через международные специализированные организации помогли сэкономить, однако препараты стали приходить к больным с опозданием.

В 2016 году на централизованную закупку лекарств из бюджета было выделено 3,9 млрд грн, Из них 91,75% (3,6 млрд грн) потрачены международными организациями, при том что 100% средств они получили авансом. Договоры были составлены таким образом, что сначала нужно было заплатить аванс и только потом получить лекарства. Но давно известная схема “вечером деньги – утром стулья“ почему-то не сработала и большинство препаратов попали к пациентам только в следующем году.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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По состоянию на июль нынешнего года в регионы Украины доставлены 84,73% от сумм перечисленных авансов. Причем это “средняя температура по больнице“, потому что вакцин было поставлено на 34% от аванса, расходных материалов для детского диализа – на 55%, лекарств для детей больных аутизмом – на 42%. К тому же, за два с половиной года у некоторых закупленных препаратов истек срок годности. Часть из них до сих пор “в пути“.

Как закупались лекарства в Украине в 2016-2017 годах slovoidilo.ua

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В 2017 году ситуация несколько изменилась. На лекарства государство потратило 6,012 млрд грн, из которых 82,24% (4,9 млрд грн) пошли 100-процентным авансом через международные организации на приобретение медпрепаратов, которые по состоянию на май этого года доставлены в больницы и медучреждения Украины только на 37,17% от потраченного. При этом вакцин было поставлено только на 2,7% от аванса, лекарств для детской онкологии – на 18%, дорогостоящих препаратов для трансплантации – 26%, а по многим направлениям пока что вообще не поставлялось ничего.

Ранее сообщалось о том, что будет со здоровьем украинцев после медреформы.

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