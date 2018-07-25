Трамп пригрозил пошлинами ведущим "несправедливую" торговлю с США

Или страна, которая несправедливо обращалась с США в торговле, заключает честную сделку, или получает удар пошлинами, заявил Дональд Трамп.

Против стран, которые повели себя несправедливо по отношению к Вашингтону в сфере торговли, будут вводиться пошлины, если они не сядут за стол переговоров. Об этом во вторник, 24 июля, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

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"Пошлины - лучшие. Или страна, которая несправедливо обращалась с США в торговле, заключает честную сделку, или получает удар пошлинами", - написал он в микроблоге.

Трамп также вновь назвал Соединенные Штаты "свиньей-копилкой", которую грабят.

Ранее сообщалось о том, что США могут ввести пошлины на импорт урана.