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Трамп пригрозил пошлинами ведущим "несправедливую" торговлю с США

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Или страна, которая несправедливо обращалась с США в торговле, заключает честную сделку, или получает удар пошлинами, заявил Дональд Трамп.
Трамп назвал США "свиньей-копилкой", которую грабят
Трамп назвал США "свиньей-копилкой", которую грабят
depositphotos.com

Против стран, которые повели себя несправедливо по отношению к Вашингтону в сфере торговли, будут вводиться пошлины, если они не сядут за стол переговоров. Об этом во вторник, 24 июля, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

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"Пошлины - лучшие. Или страна, которая несправедливо обращалась с США в торговле, заключает честную сделку, или получает удар пошлинами", - написал он в микроблоге.

Трамп также вновь назвал Соединенные Штаты "свиньей-копилкой", которую грабят.

Ранее сообщалось о том, что США могут ввести пошлины на импорт урана.

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Теги: США, торговля, угроза, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп, новые пошлины, Торговая война, налоги и пошлины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.07.2018, 09:44
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Да вроде уже на попятную пошел: предложил отмену всех взаимных пошлин... Толи торгаш с наездом и откатом на попятную, то ли старческий маразм.
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