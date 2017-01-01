Курс валют на 25 июля: гривну ослабили
НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на шесть копеек.
Национальный банк Украины установил на среду, 25 июля, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2658,3191 гривны (+13,3508);
– 100 евро – 3111,8283 гривны (+12,9834);
– 10 российских рублей – 4,2247 гривны (+0,0393).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке вырос на шесть копеек, а в продаже на семь, до 26,52-26,57 грн.
Котировки евро выросли на 3 коп. в покупке и на 4 коп. - в продаже - до 31,03-31,09 грн.
Курс российского рубля вырос незначительно - до 0,422-0,423 грн.
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