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Курс валют на 25 июля: гривну ослабили

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НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на шесть копеек.
Курс валют от НБУ на 25 июля
Курс валют от НБУ на 25 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на среду, 25 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2658,3191 гривны (+13,3508);

– 100 евро – 3111,8283 гривны (+12,9834);

– 10 российских рублей – 4,2247 гривны (+0,0393).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке вырос на шесть копеек, а в продаже на семь, до 26,52-26,57 грн.

Котировки евро выросли на 3 коп. в покупке и на 4 коп. - в продаже - до 31,03-31,09 грн.

Курс российского рубля вырос незначительно - до 0,422-0,423 грн.

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Источник: korrespondent.net

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