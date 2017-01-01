На рейсах по заказу Join UP SkyUpсамолет Airbus А330-200 заменят другие борты

Все рейсы по заказу туроператора Join UP! из аэропорта «Харьков» по направлению Шарм-эль-Шейх и из аэропорта Львов по направлениям Хургада и Шарм-эль-Шейх осуществляются и далее запланированы согласно заявленному ранее расписанию.

Данные рейсы предполагались на борту Airbus А330-200, используемых SkyUp Airlines по контракту «мокрого» лизинга с авиакомпанией Air Leisure. Борт Airbus А330-200 выполнял связанные полеты для чартерной програмы Jon UP! из Киева, Харькова и Львова. Однако в связи с невозможностью получить разрешение на полеты в аэропорту Харькова на постоянной основе крупного воздушного судна такого типа, компания приняла решение не использовать этот самолет в Украине.

Перелеты, осуществляемые ранее Airbus А330-200 на 330 мест, перераспределяются между другими самолетами меньшей вместимости SkyUp Ailrlines и авиакомпаний-партнеров Join UP!. Рейсы из Харькова авиакомпания SkyUp Airlines частично забирает на собственные самолеты Boeing 737-800 емкостью по 189 кресел каждый. Сегодня первый вылет Харьков-Шарм-эль-Шейх, который должен был осуществляться одним самолетом, выполняют два борта – рейс Bravo Airways BAY2731 и рейс SkyUp Airlines KUP 7311.

Если ранее туры из Харькова в Шарм-эль-Шейх выполнялись по вторникам и пятницам, то теперь в полетную программу добавлена еще одна частота, и самолеты по данному направлению будут также летать в воскресенье.

Во Львовском аэропорту авиакомпания SkyUp Airlines отменила ряд слотов, которые должны были выполняться на Airbus A330-200: 25 и 28 июля рейсы Хургада-Львов-Хургада (№KUP5414 и №KUP5413), 26 и 29 июля рейсы Шарм-эль-Шейх-Львов- Шарм-эль-Шейх (№KUP5314 и №KUP5313). Эти рейсы будут осуществлены в те же даты, но двумя самолетами авиакомпаний-партнеров.

Чтобы не увеличивать нагрузку на флот авиакомпаний-партнеров, туроператор принял решение об оптимизации полетной программы по направлению Турция. С 27 июля будут сокращены по направлению Анталия 3 рейса из Запорожья, 3 из Харькова и 2 из Одессы, по 1 рейсу из Харькова и Львова в Даламан, и 3 рейса из Киева в Хургаду. Всем туристам, рейсы которых попали под оптимизацию, предлагается несколько вариантов решения: