ФГИ: малая приватизация стартовала через ProZorro

ФГИ подписал договора с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.

Первый аукцион может состояться уже в начале сентября depositphotos.com

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявил о старте малой приватизации через систему ProZorro. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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В частности, Трубаров сообщил, что ФГИ подписал договора с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.

"Сейчас в систему добавляются все 716 объектов, которые запланированы к продаже в 2018 году, и 27-31 июля будут первые объявления о продаже. Это фактический старт малой приватизации", - отметил он.

Трубаров также сообщил, что следует учесть 35 дней на прием заявок от потенциальных покупателей, таким образом, первый аукцион может состояться уже в начале сентября.

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"Напомню, что государственные объекты балансовой стоимостью до 250 млн гривен относятся к малой приватизации и будут продаваться исключительно на электронных аукционах", - отметил и. о. главы Фонда госимущества.

Ранее сообщалось о том, что суд отказался передать Укртелеком Ощадбанку.