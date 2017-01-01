Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ФГИ: малая приватизация стартовала через ProZorro

Комментариев: 0
ФГИ подписал договора с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.
Первый аукцион может состояться уже в начале сентября
Первый аукцион может состояться уже в начале сентября
depositphotos.com

Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявил о старте малой приватизации через систему ProZorro. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Читай также: Приватбанк стал частным

В частности, Трубаров сообщил, что ФГИ подписал договора с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro для продажи объектов малой приватизации.

"Сейчас в систему добавляются все 716 объектов, которые запланированы к продаже в 2018 году, и 27-31 июля будут первые объявления о продаже. Это фактический старт малой приватизации", - отметил он.

Трубаров также сообщил, что следует учесть 35 дней на прием заявок от потенциальных покупателей, таким образом, первый аукцион может состояться уже в начале сентября.

Читай также: В Украине стартует большая приватизация

"Напомню, что государственные объекты балансовой стоимостью до 250 млн гривен относятся к малой приватизации и будут продаваться исключительно на электронных аукционах", - отметил и. о. главы Фонда госимущества.

Ранее сообщалось о том, что суд отказался передать Укртелеком Ощадбанку.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: приватизация, ФГИ, тендер, продажи, имущество, аукцион., Фонд госимущества, продажа, онлайн-аукцион, ProZorro
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь