Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Задержка пенсий: Пенсионный фонд сообщил, когда их выплатят

Комментариев: 0
Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме, пообещали в ПФУ.
В ПФУ назвали причину задержки выплаты пенсий
В ПФУ назвали причину задержки выплаты пенсий
depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины официально прокомментировал ситуацию с задержкой выплат пенсий тем, кто получает их через Укрпочту. Фонд признал проблему и сообщил, когда выплатят пенсии, говорится в сообщении на сайте ПФУ.

Читай также: Почему украинцы тратят больше, чем зарабатывают – инфографика

“На многочисленные обращения по смещению сроков выплаты пенсий в июле 2018 года Пенсионный фонд Украины информирует. Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса“, - говорится в сообщении.

По данным пенсионного фонда, с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн. В частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля, когда ПФУ обнародовал официальный комментарий.

“Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме“, - пообещали в ведомстве.

Читай также: Монетизация субсидий: Как экономные украинцы могут получить 700 гривен

Напомним, что проблемы со сроками выплат пенсий возникли по всей Украине. С ней столкнулись те, кто получает пенсии на почте, хотя и некоторые из тех, кто получает выплаты на карту отметили, что в июле получили пенсию на 2-3 дня позже, чем обычно, но они были выплачены до 20 июля.

Первыми ситуацию с выплатами прокомментировали в Укрпочте, в отделениях которой десятки пенсионеров выстаивали очереди в надежде получить пенсии. Там сообщили, что Укрпочта работает в штатном режиме. При этом, по состоянию на вторник, существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий.

Смотри такжже - Все украинцы имеют право на пенсии:

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: деньги, пенсионер, пенсия, пенсионный фонд, пенсионеры, пенсии, выплаты, пенсионное обеспечение, задержка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь