Задержка пенсий: Пенсионный фонд сообщил, когда их выплатят

Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме, пообещали в ПФУ.

Пенсионный фонд Украины официально прокомментировал ситуацию с задержкой выплат пенсий тем, кто получает их через Укрпочту. Фонд признал проблему и сообщил, когда выплатят пенсии, говорится в сообщении на сайте ПФУ.

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“На многочисленные обращения по смещению сроков выплаты пенсий в июле 2018 года Пенсионный фонд Украины информирует. Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса“, - говорится в сообщении.

По данным пенсионного фонда, с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн. В частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля, когда ПФУ обнародовал официальный комментарий.

“Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме“, - пообещали в ведомстве.

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Напомним, что проблемы со сроками выплат пенсий возникли по всей Украине. С ней столкнулись те, кто получает пенсии на почте, хотя и некоторые из тех, кто получает выплаты на карту отметили, что в июле получили пенсию на 2-3 дня позже, чем обычно, но они были выплачены до 20 июля.

Первыми ситуацию с выплатами прокомментировали в Укрпочте, в отделениях которой десятки пенсионеров выстаивали очереди в надежде получить пенсии. Там сообщили, что Укрпочта работает в штатном режиме. При этом, по состоянию на вторник, существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий.

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