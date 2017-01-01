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ДнепрАзот отгрузил первый хлор после запуска

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ДнепрАзот заработал только на 10% от своей мощности. Другие производства предприятия остаются незадействованными.
Первые цистерны с хлором прибыли в Харьков
Первые цистерны с хлором прибыли в Харьков
depositphotos.com

Единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот отгрузил первую партию этого товара, но проблемы не решены.

Об этом сообщает ТСН в среду, 25 июля.

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Отмечается, что первые цистерны с жидким хлором уже прибыли в Харьков. Но сам ДнепрАзот заработал только на 10% от своей мощности. Другие мощности предприятия остаются незадействованными. Утверждается, что производство аммиака, минеральных удобрений и другой продукции базовой химии сейчас нерентабельно из-за нынешней цены на га.

Накануне сотрудники ДнепрАзота пикетировали Антимонопольный комитет Украины и просили у чиновников помощи. По их словам, если государство не вмешается, ситуация может повториться очень скоро.

Напомним, АМКУ признал остановку Днепразот незаконной.

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Теги: производство, вода, очистка воды, питьевая вода, водоснабжение, ДнепрАзот
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Источник: korrespondent.net

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