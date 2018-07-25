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Банковской тайны больше нет: что произошло

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При проведении валютного контроля банки должны будут предоставлять конфиденциальную информацию, содержащую банковскую тайну.
Валютные операции украинцев будут контролироваться
Валютные операции украинцев будут контролироваться
depositphotos.com

В среду, 25 июля, в соответствии с законом О валюте и валютных операциях НБУ изменил правила хранения и использования банковской тайны. Изменения подкреплены постановлением Нацбанка №82 от 20 июля 2018 г.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины “О валюте и валютных операциях“. Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 закона Украины “О банках и банковской деятельности“, -  говорится в сообщении.

Изменения позволят банковским учреждениям по требованию предоставлять конфиденциальную информацию (раскрывать банковскую тайну) при проведении валютного контроля граждан Украины.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ прокомментировали запрос по счетам сотрудников 1+1.

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Теги: банковская тайна, валютный контроль, украина, 2018
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Che  (аноним)  25.07.2018, 12:34
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