Банковской тайны больше нет: что произошло
В среду, 25 июля, в соответствии с законом О валюте и валютных операциях НБУ изменил правила хранения и использования банковской тайны. Изменения подкреплены постановлением Нацбанка №82 от 20 июля 2018 г.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Национальный банк изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи со вступлением в силу закона Украины “О валюте и валютных операциях“. Документ приведен в соответствие со статьями 60, 62 закона Украины “О банках и банковской деятельности“, - говорится в сообщении.
Изменения позволят банковским учреждениям по требованию предоставлять конфиденциальную информацию (раскрывать банковскую тайну) при проведении валютного контроля граждан Украины.
Ранее сообщалось о том, что в НБУ прокомментировали запрос по счетам сотрудников 1+1.
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