Как выглядит типичный украинский потребитель-2018 - инфографика

Количество интернет-пользователей в стране достигло цифры в 20 млн. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 млн человек.

Меньше всего за год покупали недвижимость и транспорт depositphotos.com

Согласно исследованию GfK, наиболее активными онлайн-шопперами оказались жители Киевской области. При этом гендерное соотношение среди покупателей в Украине практически равное: количество мужчин - 48%, а женщин - 52%. Чаще всего потребители в сети – это люди с полным высшим образованием возрастом 26-35 лет. Средний доход на одного онлайн-покупателя составляет 4 978 грн, но в то же время четверть из них не работает.

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Касаемо предпочтений украинцев, исследование GfK показало, что женщины чаще всего покупают одежду, косметику, обувь, аксессуары, товары для детей, бытовую химию и книги. Мужчины в большинстве случаев покупают цифровую технику, особенно интересуются смартфонами и автотоварами.

Что покупают украинцы в интернете olx.ua

Что чаще всего покупают в Интернете?

По данным GfK 65%, онлайн-покупателей совершали от 5 до 20 покупок в Интернете за последний год, а 18% - более 20 покупок за год.

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Самой популярной категорией товаров среди потребителей в сети оказалась бытовая техника и электроника (смартфоны, планшеты, ноутбуки), включая аксессуары (клавиатуры, мышки и т.д) и мелкую бытовую технику (миксеры, фены, утюги и т.д). Вторая категория товаров по популярности – одежда, в то время как третье место заняли: косметика и парфюмерия, обувь, аксессуары и подарки.

Как выглядит типичный украинский потребитель-2018 olx.ua

Исследование также показало, что, выбирая конкретный сайт для осуществления покупки, потребители в первую очередь обращают внимание на: предложение самой низкой цены (важно для 57% онлайн-покупателей), положительный опыт покупки на этом сайте (48%), наличие нужного товара (47%).

Меньше всего за год на ресурсе покупали недвижимость и транспорт - самые дорогостоящие товары. Чего не скажешь о сопутствующих покупках - запчастей для автомобилей и товаров для дома.

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