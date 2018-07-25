В ФРГ началась укладка труб для Северного потока-2

Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином. Трубы укладывает судно Castoro 10 под флагом Багамских островов.

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения газопровода Северный поток-2, по которому газ будет напрямую поставляться из России в Германию. Об этом сообщается на сайте проекта.

Судно-трубоукладчик Castoro 10 под флагом Багамских островов в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

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“С помощью восьми якорей судно C10 заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты Северного потока - 2 с морской частью нового газопровода“, - говорится в сообщении.

Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода.

Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года.

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