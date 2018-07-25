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В ФРГ началась укладка труб для Северного потока-2

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Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином. Трубы укладывает судно Castoro 10 под флагом Багамских островов.
Строительство идет полным ходом
Строительство идет полным ходом
depositphotos.com

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения газопровода Северный поток-2, по которому газ будет напрямую поставляться из России в Германию. Об этом сообщается на сайте проекта.

Судно-трубоукладчик Castoro 10 под флагом Багамских островов в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

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На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции.

“С помощью восьми якорей судно C10 заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты Северного потока - 2 с морской частью нового газопровода“, - говорится в сообщении.

Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода.

Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года.

Ранее сообщалось о том, что Украина возобновляет поиски газа в Черном море.

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Теги: газ, Германия, строительство, Трубы, ФРГ, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.07.2018, 15:00
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Столько запрещали столько говорили, и вдруг начали строить. И что теперь с нами будет? Что будет с Порошенко?
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