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В Украине существенно подорожает алкоголь: на сколько и почему

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В соответствии с официальными данными, стоимость алкоголя в Украине с начала 2018 года повысилась на 7,3%.
Выпивка в Украине подорожает
Выпивка в Украине подорожает
depositphotos.com

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложило повысить на отдельные виды алкогольных напитков. Подорожание чиновники объяснили подорожанием сырья, пишет Сегодня.

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“Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке“, – сказано в документе.  

Как поднимутся цены на алкоголь
Как поднимутся цены на алкоголь
segodnya.ua

Если документ примут, минимальная цена бутылки водки 0,5 л поднимется с 79,55 до 89,4 грн. Виски подорожает со 159,8 грн до 179 грн, ром и джин прибавят в цене около 20 грн и будут стоить почти 170 грн. Вино с 37 грн подорожает до 42 грн, а шампанское – с 79,19 до 89 грн. 

Ранее сообщалось о том, каких цен на алкоголь ждать в будущем.

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Теги: алкоголь, украина, подорожание, цена
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.07.2018, 17:32
Оценка:  +2
гость
17:11, ты в паРаше за бояру скачешь?
лымарь убогий )))
гость  (аноним)  25.07.2018, 17:11
Оценка:  -3
гость
Бурячиха та настий глоду наше понад усе! За то стрибали!!!! Хто не скаче - той моcкаль!!!!
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