В Украине существенно подорожает алкоголь: на сколько и почему

В соответствии с официальными данными, стоимость алкоголя в Украине с начала 2018 года повысилась на 7,3%.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложило повысить на отдельные виды алкогольных напитков. Подорожание чиновники объяснили подорожанием сырья, пишет Сегодня.

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“Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке“, – сказано в документе.

Как поднимутся цены на алкоголь segodnya.ua

Если документ примут, минимальная цена бутылки водки 0,5 л поднимется с 79,55 до 89,4 грн. Виски подорожает со 159,8 грн до 179 грн, ром и джин прибавят в цене около 20 грн и будут стоить почти 170 грн. Вино с 37 грн подорожает до 42 грн, а шампанское – с 79,19 до 89 грн.

Ранее сообщалось о том, каких цен на алкоголь ждать в будущем.