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Пенсионный фонд возьмет займ для выплат пенсий

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Проблема с выплатами пенсий возникла из-за кассовых разрывов поступлений единого социального взноса.
У Пенсионного фонда нет денег на выплаты
У Пенсионного фонда нет денег на выплаты
depositphotos.com

Казначейская служба выделит Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле. Об этом в среду, 25 июля, сообщила глава ведомства Татьяна Слюз, передает Интерфакс-Украина.

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"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала она в ходе селекторного совещания.

При этом, по словам Слюз, Казначейство полностью рассчиталось с Фондом, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности последнего.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – пояснила она.

Ранее сообщалось о том, что в Украине ускорился рост экономики.

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Теги: пенсионный фонд, пенсии, казначейство, Госказначейство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.07.2018, 15:20
Оценка:  +1
гость
пока они протягивают руки ,пенсионеры протягивают ноги
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