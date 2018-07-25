НБУ упростил привлечение внешних кредитов

Национальный банк смягчил регулирование операций по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украину.

НБУ внес изменения в законодательство, позволяющие автоматизировать процедуру регистрации/аннулирования внешних договоров кредитования в иностранной валюте. Об этом в среду, 25 июля, сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что такие процедуры будет инициировать уполномоченный банк. Он направит соответствующий электронный документ в НБУ.

Кроме этого, Нацбанк больше не будет требовать отдельной процедуры проверки документов, которая ранее проводилась, если соглашение о кредитовании имело признаки рискованной финансовой операции.

Такие изменения, как уверяют в НБУ, будут способствовать дальнейшей либерализации сферы валютной регуляции, улучшению финансирования экономических субъектов Украины и соответственно оживлению украинской экономики в целом.

Упрощение будет действовать с 20 августа 2018 года.

Ранее выросла цена услуг от Нацбанка.