Украина начала экспорт зерна нового урожая
Уже экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя и 631 тысяч тонн кукурузы.
Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 июля экспортировала 1,49 млн тонн зерновых. Это на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, 25 июля.
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Всего к настоящему времени экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя, 631 тысяч тонн кукурузы.
Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тысяч тонн муки.
Ранее сообщалось о том, что Украина сократила экспорт зерна.
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