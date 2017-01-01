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Украина начала экспорт зерна нового урожая

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Уже экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя и 631 тысяч тонн кукурузы.
Украина зарабатывает миллиарды долларов на экспорте зерновых культур
Украина зарабатывает миллиарды долларов на экспорте зерновых культур
depositphotos.com

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 июля экспортировала 1,49 млн тонн зерновых. Это на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, 25 июля.

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Всего к настоящему времени экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя, 631 тысяч тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тысяч тонн муки.

Ранее сообщалось о том, что Украина сократила экспорт зерна.

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Теги: Украина, хлеб и зерно, экспорт, зерно, пшеница, Мука, зерновые культуры
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Источник: korrespondent.net

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