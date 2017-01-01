Украина начала экспорт зерна нового урожая

Уже экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя и 631 тысяч тонн кукурузы.

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 июля экспортировала 1,49 млн тонн зерновых. Это на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, 25 июля.

Читай также: Украина за год экспортировала зерна на $6,4 млрд

Всего к настоящему времени экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя, 631 тысяч тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 2 тысяч тонн муки.

Ранее сообщалось о том, что Украина сократила экспорт зерна.