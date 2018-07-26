Курс валют на 26 июля: гривну ослабили

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на семь копеек.

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2662,6878 гривны (+4,3687);

– 100 евро – 3112, 6820 гривны (+0,8537);

– 10 российских рублей – 4,2209 гривны (-0,0038).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке вырос на семь копеек, а в продаже на две, до 26,59-26,60 грн.

Котировки евро выросли на 5 коп. в покупке и на 1 коп. - в продаже - до 31,08-31,10 грн.

Курс российского рубля вырос незначительно в продаже - до 0,422-0,422 грн.