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Курс валют на 26 июля: гривну ослабили

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НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на семь копеек.
Курс валют от НБУ на 26 июля
Курс валют от НБУ на 26 июля
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2662,6878 гривны (+4,3687);

– 100 евро – 3112, 6820 гривны (+0,8537);

– 10 российских рублей – 4,2209 гривны (-0,0038).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке вырос на семь копеек, а в продаже на две, до 26,59-26,60 грн.

Котировки евро выросли на 5 коп. в покупке и на 1 коп. - в продаже - до 31,08-31,10 грн.

Курс российского рубля вырос незначительно в продаже - до 0,422-0,422 грн.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Goga19041984    26.07.2018, 11:32
Оценка:  0
Goga19041984
рубыль укрепляет позиции, круто.
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