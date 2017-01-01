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США и ЕС договорились об отмене торговых пошлин

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По словам американского президента Дональда Трампа, вскоре США и Евросоюз начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий.
Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп договорились отменить торговые пошлины
Жан-Клод Юнкер и Дональд Трамп договорились отменить торговые пошлины
depositphotos.com

США и Европейский Союз договорились о полной отмене торговых пошлин и барьеров, соответствующая работа уже началась. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп по время брифинга в Белом доме.

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Для проработки данного вопроса стороны договорились создать рабочую группу по торговым отношениям. Вскоре США и ЕС начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий.

Напомним, США грозят санкциями участникам Северного потока-2.

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Теги: США, ЕС, Пошлины, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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