США и ЕС договорились об отмене торговых пошлин

По словам американского президента Дональда Трампа, вскоре США и Евросоюз начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий.

США и Европейский Союз договорились о полной отмене торговых пошлин и барьеров, соответствующая работа уже началась. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп по время брифинга в Белом доме.

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Для проработки данного вопроса стороны договорились создать рабочую группу по торговым отношениям. Вскоре США и ЕС начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий.

Напомним, США грозят санкциями участникам Северного потока-2.