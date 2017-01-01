Европа будет покупать у США больше газа – Трамп

США и ЕС договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики. Евросоюз хочет покупать у США больше сжиженного природного газа.

Трамп сообщил о желании ЕС покупать у США больше газа depositphotos.com

Евросоюз готов покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне.

Читай также: Трамп пригрозил пошлинами ведущим “несправедливую“ торговлю с США “Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать (у США – ред.) больше СПГ. Они станут крупными покупателями“, – сказал Трамп.

По словам президента США, это позволит Европе диверсифицировать источники поставок.

В свою очередь, Юнкер отметил, что ЕС намерен построить больше терминалов для получения СПГ.