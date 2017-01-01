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Европа будет покупать у США больше газа – Трамп

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США и ЕС договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики. Евросоюз хочет покупать у США больше сжиженного природного газа.
Трамп сообщил о желании ЕС покупать у США больше газа
Трамп сообщил о желании ЕС покупать у США больше газа
depositphotos.com
Евросоюз готов покупать больше американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне.

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“Мы согласились усилить наше сотрудничество в сфере энергетики. Европа хочет покупать (у США – ред.) больше СПГ. Они станут крупными покупателями“, – сказал Трамп.

По словам президента США, это позволит Европе диверсифицировать источники поставок.
 
В свою очередь, Юнкер отметил, что ЕС намерен построить больше терминалов для получения СПГ.
 
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Теги: газ, США, ЕС, СПГ, сжиженный газ
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Источник: korrespondent.net

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