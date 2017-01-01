Президент Венесуэлы привязал боливар к криптовалюте

Национальная валюта Венесуэлы – боливар – будет деноминирована и привязана к венесуэльской криптовалюте Petro с 20 августа этого года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что деноминированная версия национальной валюты, боливара, появится в конце августа и будет связана с национальной криптовалютой Petro, сообщает Reuters.

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Деноминированная версия боливара, который лишится пяти нулей, появится 20 августа.

Ранее сообщалось, что деноминация боливара произойдет 4 августа, однако введение этой меры пришлось отложить, так как предполагалось, что будут убраны только три нуля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Венесуэле предлагали рассчитываться за запчасти из РФ собственной криптовалютой.