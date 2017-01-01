Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Венесуэлы привязал боливар к криптовалюте

Комментариев: 0
Национальная валюта Венесуэлы – боливар – будет деноминирована и привязана к венесуэльской криптовалюте Petro с 20 августа этого года.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне логотипа криптовалюты Petro
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне логотипа криптовалюты Petro
depositphotos.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что деноминированная версия национальной валюты, боливара, появится в конце августа и будет связана с национальной криптовалютой Petro, сообщает Reuters.

Читай также: К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1000000% – МВФ

Деноминированная версия боливара, который лишится пяти нулей, появится 20 августа.

Ранее сообщалось, что деноминация боливара произойдет 4 августа, однако введение этой меры пришлось отложить, так как предполагалось, что будут убраны только три нуля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Венесуэле предлагали рассчитываться за запчасти из РФ собственной криптовалютой.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Венесуэла, валюта, Мадуро, криптовалюта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь