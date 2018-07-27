Украине не хватает на зиму 4,5 млрд кубов газа

Кабмин утвердил план по подготовке к отопительному периоду. В подземных хранилищах в октябре должно быть 17 млрд кубов газа.

По состоянию на 24 июля запасы газа в ПХГ составляют 12,47 млрд кубов depositphotos.com

Кабинет министров на заседании утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 2018/19 гг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно документу, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) к 1 ноября 2018 года должны составить 17 млрд куб. м.

По состоянию на 24 июля запасы составляют 12,47 млрд куб. м. Таким образом Украине сейчас не хватает на зиму более 4,5 млрд кубов газа.

В мае-июле текущего года в хранилища закачивается около 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно. Сохранение таких темпов закачки в августе-октябре позволит стране войти в ноябрь с рекомендуемыми правительством запасами.

По состоянию на 23 октября 2017 года наибольшие запасы газа в ПХГ страны составляли 16,973 млрд куб. м.

Читай также: Нафтогаз согласовал отделение оператора ГТС Кроме того, согласно плану мероприятий, запасы энергетического угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины к ноябрю этого года должны составить 2,6 млн тонн, в т.ч. антрацитовых марок – 1 млн тонн, газовых – 1,6 млн тонн.

По состоянию на 25 июля 2018 года запасы антрацита на складах электростанций страны составляют 0,6 млн тонн, газового угля – 1,1 млн. тонн.

В ноябре 2017 года ТЭС и ТЭЦ Украины вошли с запасами антрацита 0,8 млн тонн, газового угля – 0,6 млн тонн.

Кабмин также поручил довести до 1 ноября запасы мазута на ТЭС и ТЭЦ до 130 тыс. тонн, тогда как на 25 июля они составляют всего 38,4 тыс. тонн.

По состоянию на 1 ноября 2017 года запасы мазута составляли 99,5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось о том, что украинцев за "коммуналку" заставят платить больше.