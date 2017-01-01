На Евровидение-2017 потратили "лишние" 130 млн

Аудиторы подсчитали, что на проведение конкурса использовали 787,5 млн грн, а изначально собирались потратить 655 млн грн.

Евровидение обошлось Украине почти в 800 миллионов гривен depositphotos.com

Счетная палата провела проверку расходов на Евровидение-2017, которое состоялось в Киеве, и выявила существенные нарушения в использовании средств на проведение песенного конкурса. Об этом сообщила пресс-служба аудитора.

Читай также: Аудиторы заявили о незаконных расходах на Евровидение-2017 В частности, Национальная общественная телерадиокомпания Украины потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн грн, в том числе 1,6 млн грн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Кроме этого, имеется просроченная дебиторская задолженность в 700 тыс. грн.

"Кроме того, до настоящего времени не возвращено 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу с резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них сейчас наложен арест", – отмечают в Счетной палате.

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Также отмечается, что за ненадлежащий контроль НОТУ за исполнением собственных предписаний и отсутствие действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управления имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитывались, что также является нарушением законодательства.

В целом, по данным Счетной палаты, на подготовку и проведение Евровидения в Украине в 2017 году, потрачено:

325,3 млн грн из общего фонда госбюджета,

192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева,

77,4 млн грн от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса,

192 млн грн других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА.

Совокупные расходы составляют 787,5 млн грн, отмечает Счетная палата. При этом, изначально на проведение конкурса собирались потратить 655 млн грн.

Ранее в Киевсовете назвали сумму, которую выделили на Евровидение.