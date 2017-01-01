На Евровидение-2017 потратили "лишние" 130 млн
Счетная палата провела проверку расходов на Евровидение-2017, которое состоялось в Киеве, и выявила существенные нарушения в использовании средств на проведение песенного конкурса. Об этом сообщила пресс-служба аудитора.
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В частности, Национальная общественная телерадиокомпания Украины потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 млн грн, в том числе 1,6 млн грн не по целевому назначению, 13,4 млн грн – неэкономно. Также было допущено неэффективное управление 9 млн грн. Кроме этого, имеется просроченная дебиторская задолженность в 700 тыс. грн.
"Кроме того, до настоящего времени не возвращено 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу с резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них сейчас наложен арест", – отмечают в Счетной палате.
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Также отмечается, что за ненадлежащий контроль НОТУ за исполнением собственных предписаний и отсутствие действенного контроля Госкомтелерадио, как органа управления имуществом, исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитывались, что также является нарушением законодательства.
В целом, по данным Счетной палаты, на подготовку и проведение Евровидения в Украине в 2017 году, потрачено:
- 325,3 млн грн из общего фонда госбюджета,
- 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета Киева,
- 77,4 млн грн от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса,
- 192 млн грн других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА.
Совокупные расходы составляют 787,5 млн грн, отмечает Счетная палата. При этом, изначально на проведение конкурса собирались потратить 655 млн грн.
Ранее в Киевсовете назвали сумму, которую выделили на Евровидение.
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