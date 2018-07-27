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Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду

Комментариев: 4
Ожидается, что осенью тарифы вырастут на 10-15%. Одной из причин назвали подорожание хлора.
В Украине ожидается повышение тарифов на воду
В Украине ожидается повышение тарифов на воду
depositphotos.com

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что подорожание водоснабжения стоит ожидать уже в сентябре. Об этом в комментарии Громадському радіо сказала заместитель председателя Ассоциации Ольга Бабий.

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“Уже с сентября-октября этого года можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%“, - рассказала она.

По словам Бабий, подорожание воды связано с ростом стоимости хлора, который производит Днепроазот, подорожанием электроэнергии (с начала года на 16%), инфляцией, а также индексацией зарплат.

Ранее сообщалось, что хлор для очистки воды подорожал в три раза

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Теги: Тарифы ЖКХ, вода, тарифы, водоканал, тарифы на воду
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.07.2018, 15:40
Оценка:  +1
гость
Состряпали сказочку что хлора не будет,потом он чудесным образом появился,только дороже в три раза,теперь можно со покойной совестью и тарифы на воду подымать,лохи всё схавают.
Nesdeshniy    27.07.2018, 15:35
Оценка:  0
Nesdeshniy
Прикрути....
гость  (аноним)  27.07.2018, 15:25
Оценка:  +1
гость
а когда введут тарифы на воздух и дождь? а так же ветер солнце и снег?
гость  (аноним)  27.07.2018, 15:24
Оценка:  +1
гость
Давай ещё го го)) от этого у людей будет еще больше патриотизма))
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