Украинцев предупредили о повышении тарифов на воду

Ожидается, что осенью тарифы вырастут на 10-15%. Одной из причин назвали подорожание хлора.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что подорожание водоснабжения стоит ожидать уже в сентябре. Об этом в комментарии Громадському радіо сказала заместитель председателя Ассоциации Ольга Бабий.

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“Уже с сентября-октября этого года можно ожидать роста тарифов от 10% до 15%“, - рассказала она.

По словам Бабий, подорожание воды связано с ростом стоимости хлора, который производит Днепроазот, подорожанием электроэнергии (с начала года на 16%), инфляцией, а также индексацией зарплат.

Ранее сообщалось, что хлор для очистки воды подорожал в три раза.