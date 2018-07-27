Курс валют на 27 июля: гривну ослабили

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке вырос на 14 копеек.

Курс валют от НБУ на 27 июля depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 июля, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2665,1412 гривны (+2,4534);

– 100 евро – 3122,4794 гривны (+9,7974);

– 10 российских рублей – 4,2339 гривны (+0,013).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке вырос на 14 копеек, а в продаже на 16 копеек, до 26,73-26,76 грн.

Котировки евро выросли на 22 коп. в покупке и на 24 коп. - в продаже, до 31,30-31,34 грн.

Курс российского рубля незначительно вырос в покупке и в продаже - до 0,423-0,424 грн.