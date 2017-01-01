НБУ заметил подозрительные операции клиентов в 34 банках

Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен.

Национальный банк Украины в I полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Читай также: НБУ упростил привлечение внешних кредитов Так, НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.

Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей.

Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года было направлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины

Недавно НБУ внес изменения в положение о банковской тайне.