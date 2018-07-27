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За полгода в Украину перечислили $1,2 млрд

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В прошлом году была зафиксирована тенденция уменьшения объемов международных переводов и их рост в пределах страны.
В Украину за шесть месяцев перевели $1,2 млрд
В Украину за шесть месяцев перевели $1,2 млрд
depositphotos.com

В первом полугодии 2018 года через системы перевода средств в Украину перечислили в эквиваленте $1,2 млрд. В то же время из Украины ушло $140 млн, сообщает пресс-служба НБУ.

В пределах Украины объем переводов составил 69,4 млрд грн.

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Отмечается, что в прошлом году объем денежных переводов в Украину посредством систем перевода средств сократился на 4,4% и составил $2,378 млрд, из Украины - на 18,8%, до $286 млн, тогда как в пределах Украины вырос на 21,4% - до $4,456 млрд.

По состоянию на начало июля 2018 года из 37 систем денежных переводов, которые осуществляли деятельность в Украине, 31 система переводила средства в пределах Украины и 12 систем предоставляли услуги по трансграничным переводам.

Основной объем денежных переводов в пределах Украины осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями-резидентами. При этом 11 таких систем вместе осуществили около 92% всех переводов.

Напомним, в Украине изменили правила зарубежных денежных переводов. банкам и их клиентам предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. 

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Теги: деньги, валюта, перевод, Переводы, денежный перевод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.07.2018, 14:30
Оценка:  0
гость
14:26, а ты уже купил квартирку за бугром?
гость  (аноним)  27.07.2018, 14:26
Оценка:  -1
гость
По ходу больше налом в труселях провозить стали, да еще квартиры заробитчане покупать начали в государствах их работы чтоб потом родственников с чумных территорий вывезти!
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