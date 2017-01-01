В Украине увеличилась задолженность по зарплате

С начала года задолженность по выплате заработной платы выросла на 15%. Общий долг по зарплате на 1 июля составил 2,723 млрд грн.

Задолженность по зарплате в Украине в июне выросла на 6,3% depositphotos.com

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% по сравнению с маем и на 1 июля составила 2,723 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

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Согласно данным ведомства, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15%. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,566 млрд грн (111% по сравнению с 1 июня 2018 года).

При этом данные приводятся без учета аннексированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.