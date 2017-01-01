Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине увеличилась задолженность по зарплате

Комментариев: 0
С начала года задолженность по выплате заработной платы выросла на 15%. Общий долг по зарплате на 1 июля составил 2,723 млрд грн.
Задолженность по зарплате в Украине в июне выросла на 6,3%
Задолженность по зарплате в Украине в июне выросла на 6,3%
depositphotos.com

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в июне 2018 года увеличилась на 6,3% по сравнению с маем и на 1 июля составила 2,723 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

Читай также: Сколько денег нужно потратить на питание семьи в Украине – инфографика

Согласно данным ведомства, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 15%. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,566 млрд грн (111% по сравнению с 1 июня 2018 года).

При этом данные приводятся без учета аннексированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: зарплаты, деньги, гривна, долги, финансы, заработная плата, долг, выплаты, заработок, задолженность, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, Госстат, минимальная зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь