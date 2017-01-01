За полгода дефицит госбюджета составил 10 млрд

Общий фонд госбюджета за шесть месяцев этого года сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году он составлял 1,7 млрд гривен.

В госбюджете на 2018 год установлен предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд гривен depositphotos.com

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составил 9,78 млрд гривенн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Так, общий фонд госбюджета за шесть месяцев этого года сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд гривен.

С учетом ранее обнародованных данных, в июне госбюджет был сведен с дефицитом 0,58 млрд гривен, однако по общему фонду был зафиксирован профицит около 1,22 млрд гривен.

Читай также: В Минфине заявили о дефиците бюджета Госказначейство отмечает, что заимствования в первом полугодии текущего года составили по общему фонду 84,15 млрд гривен при плане на этот период 139,3 млрд гривен, тогда как погашения – 104,73 млрд гривен при плане 106,54 млрд гривен.

В спецфонд в январе-июне было привлечено 2,7 млрд гривен займов при плане на весь год 17 млрд гривен.

Приватизация за первое полугодие 2018 года принесла всего 0,05 млрд гривен из ожидавшихся 4,58 млрд гривен, что даже меньше 0,11 млрд гривен за этот же период прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что госбюджет теряет миллиарды гривен из-за “черного“ импорта.