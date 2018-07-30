В ЕС работают более 10 тысяч компаний из Украины

Объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые 5 месяцев текущего этого года составил 8,2 млрд долл.

В прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013 и 2014 годов depositphotos.com

Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом – уже более 10 тысяч компаний работают на европейском рынке. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 июля.

"Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", - отметил Гройсман.

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Согласно обнародованной им инфографике, речь идет о 10 822 предприятий. Кроме того, объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые 5 месяцев текущего этого года составил 8,2 млрд долл., а доля рынка Евросоюза в общей структуре экспорта из Украины - 41,7%.