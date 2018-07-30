Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС работают более 10 тысяч компаний из Украины

Комментариев: 1
Объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые 5 месяцев текущего этого года составил 8,2 млрд долл.
В прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013 и 2014 годов
В прошлом году объем экспорта в ЕС впервые превысил уровень 2013 и 2014 годов
depositphotos.com

Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом – уже более 10 тысяч компаний работают на европейском рынке. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 июля.

"Евросоюз - рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", - отметил Гройсман.

Читай также: Украинцы массово скупают недвижимость в Польше

Согласно обнародованной им инфографике, речь идет о 10 822 предприятий. Кроме того, объем экспорта украинских товаров в ЕС за первые 5 месяцев текущего этого года составил 8,2 млрд долл., а доля рынка Евросоюза в общей структуре экспорта из Украины - 41,7%.

 
Ранее сообщалось, что Чехия хочет удвоить количество рабочих из Украины: квота вырастет с нынешних 3,8 тысяч в еще примерно такое же количество.
Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, экономика, Евросоюз, экспорт, экономика Украины, Владимир Гройсман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  30.07.2018, 15:25
Оценка:  0
гость
в пи-до-рашу до окупации крыма и войны на доньасе 15 в год на пике было... а здесь 8 за 5 месяцев... ну че колорады кремлевские? дефолт без вашего тайожного союза? клоуны сцаные!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь