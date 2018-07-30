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Донецкая область в июне стала лидером по зарплатам

Комментариев: 7
Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь составила 9141 грн – это в 2,5 раза больше "минималки" и на 24,2% больше прошлогодних показателей.
Минэкономики назвало области-лидеры по оплате труда
Минэкономики назвало области-лидеры по оплате труда
depositphotos.com

В июне самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области, ее размер достиг 9774 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития и торговли Украины в Facebook.

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"Самая высокая средняя заработная плата по регионам в июне: Донецкая область – 9774 грн, Киевская область – 9481 грн, Днепропетровская область – 9065 грн", – отметили в ведомстве.

Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь составила 9141 грн – это в 2,5 раза больше "минималки" и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня, сообщили в ведомстве.

"Статистика свидетельствует, что больше всего в Украине платят работникам фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также в сферах IT и телекоммуникаций", – добавили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Минэкономики, Донецкая область, зарплата, июнь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Dmitriy7    30.07.2018, 19:01
Оценка:  0
Dmitriy7
бред сивых гарантов-в шахте зарплата 6000грн )какие 9000бля)приезжайте на шахту им.Сургая и спросите от Донецка 60км )уроды
гость  (аноним)  30.07.2018, 18:08
Оценка:  +5
гость
17:47, рашистская шалупень вообще не отдупляет,
что оккупированы сейчас Луганск с Донецком и районы этих областей ближе к российской границе?
И явно Вооруженные Силы Украины никаким боком не идут в местную статистику по доходам, где бы они не дислоцировались.
гость  (аноним)  30.07.2018, 18:00
Оценка:  +6
гость
17:47, пипец ты упоротый говномет.
чего не написал, что по лимону зелени от платят лично от Трампа с Обамой???
реальность тебе явно не нравится??? сам из рашиков, которые Донбасс так опустили, а теперь очкуют в этом принаваться?
гость  (аноним)  30.07.2018, 17:47
Оценка:  -8
гость
Украинские головорезы и иностранные "специалисты" от потроа получают, ну и от штатов. так что временно оккупированные всуками территории за их счет показатель до депутатских зароботков могут дотянуть!
гость  (аноним)  30.07.2018, 17:46
Оценка:  +8
гость
17:21, это черный юмор такой?
На неподконтрольных ты нигде не найдешь зарплаты как тут пишут в 9 тыс грн средняя - ты за 7-9 тыс рос.рублей хрен найдешь работу!
Пушечному мясу россияне платят 15-16 тыс рублей (6,5 тыс грн), у мирняка меньше намного (((
Потому народ и сейчас валин из этой зоны ((
гость  (аноним)  30.07.2018, 17:30
Оценка:  +9
гость
(аноним) 30.07.2018, 17:21
специально под идиота прикидываешься?
если бы посчитали "неподконтрольные" территории Донбасса, то средняя з/п была бы втрое ниже.
а головорезы там полностью на балансе российского минобороны.
гость  (аноним)  30.07.2018, 17:21
Оценка:  -10
гость
По моему втихаря добавили "неподконтрольные"терри тории и зарплаты укропских головорезов на "фронте"...
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