Донецкая область в июне стала лидером по зарплатам

Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь составила 9141 грн – это в 2,5 раза больше "минималки" и на 24,2% больше прошлогодних показателей.

В июне самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области, ее размер достиг 9774 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития и торговли Украины в Facebook.

Читай также: Сколько денег нужно потратить на питание семьи в Украине – инфографика

"Самая высокая средняя заработная плата по регионам в июне: Донецкая область – 9774 грн, Киевская область – 9481 грн, Днепропетровская область – 9065 грн", – отметили в ведомстве.

Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь составила 9141 грн – это в 2,5 раза больше "минималки" и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня, сообщили в ведомстве.

"Статистика свидетельствует, что больше всего в Украине платят работникам фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также в сферах IT и телекоммуникаций", – добавили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.