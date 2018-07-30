Донецкая область в июне стала лидером по зарплатам
В июне самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области, ее размер достиг 9774 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития и торговли Украины в Facebook.
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"Самая высокая средняя заработная плата по регионам в июне: Донецкая область – 9774 грн, Киевская область – 9481 грн, Днепропетровская область – 9065 грн", – отметили в ведомстве.
Средняя номинальная заработная плата в Украине за июнь составила 9141 грн – это в 2,5 раза больше "минималки" и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня, сообщили в ведомстве.
"Статистика свидетельствует, что больше всего в Украине платят работникам фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также в сферах IT и телекоммуникаций", – добавили в Минэкономразвития.
Ранее сообщалось о том, почему украинцы больше тратят, чем зарабатывают.
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что оккупированы сейчас Луганск с Донецком и районы этих областей ближе к российской границе?
И явно Вооруженные Силы Украины никаким боком не идут в местную статистику по доходам, где бы они не дислоцировались.
чего не написал, что по лимону зелени от платят лично от Трампа с Обамой???
реальность тебе явно не нравится??? сам из рашиков, которые Донбасс так опустили, а теперь очкуют в этом принаваться?
На неподконтрольных ты нигде не найдешь зарплаты как тут пишут в 9 тыс грн средняя - ты за 7-9 тыс рос.рублей хрен найдешь работу!
Пушечному мясу россияне платят 15-16 тыс рублей (6,5 тыс грн), у мирняка меньше намного (((
Потому народ и сейчас валин из этой зоны ((
специально под идиота прикидываешься?
если бы посчитали "неподконтрольные" территории Донбасса, то средняя з/п была бы втрое ниже.
а головорезы там полностью на балансе российского минобороны.