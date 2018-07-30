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Украина не попала в рейтинг по ценам на бензин

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Самый дешевый бензин оказался в Венесуэле, которая переживает гиперинфляцию из-за кризиса в стране.
Bloomberg не включил Украину в рейтинг стран по уровню цен на бензин
Bloomberg не включил Украину в рейтинг стран по уровню цен на бензин
depositphotos.com
Самые низкие цены на бензин в Венесуэле, а самые высокие - в Гонконге. Об этом свидетельствует рейтинг стран мира по уровню цен на бензин, составленный агентством Bloomberg.

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На первом месте находится Венесуэла, где за литр бензина надо заплатить всего $0,01. На втором месте - Иран с ценой $0,28, на третьем - Кувейт ($0,35).

Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах ($1,93 за литр), Норвегии ($2,02) и Гонконге ($2,10).

США со стоимостью литра бензина $0,83 оказались на 13-м месте рейтинга. 

Топ-10 стран с самым дешевым топливом (цена за 1 л бензина):

  1. Венесуэла – $ 0,01
  2. Иран – $ 0,28
  3. Кувейт – $ 0,35
  4. Нигерия – $ 0,42
  5. Египет – $ 0,43
  6. Саудовская Аравия – $ 0,54
  7. Малайзия – $ 0,55
  8. Индонезия – $ 0,68
  9. ОАЭ – $ 0,68
  10. Россия – $ 0,72

В списке представлена 61 страна. Украину, где бензин стоит чуть более $1, в список не включили.

Как отмечает издание, несмотря на решение президента США Дональда Трампа об отказе от ряда экологических правил, смягчение норм выбросов и поддержки производства топлива, цены на бензин в США выросли больше, чем в других крупнейших экономиках мира.

Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро остается самым дешевым в мире.

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Теги: Украина, рейтинг, нефть, топливо, бензин, цены на нефть
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Источник: korrespondent.net

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гость  (аноним)  30.07.2018, 16:45
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гость
по России здят: европейская часть - 41 руб-л/63-$ получается 0,65. Ну если взяли цену в Якутии и элитный 98й , а не народный 92й то может быть...
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