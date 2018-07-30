Украина не попала в рейтинг по ценам на бензин
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На первом месте находится Венесуэла, где за литр бензина надо заплатить всего $0,01. На втором месте - Иран с ценой $0,28, на третьем - Кувейт ($0,35).
Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах ($1,93 за литр), Норвегии ($2,02) и Гонконге ($2,10).
США со стоимостью литра бензина $0,83 оказались на 13-м месте рейтинга.
Топ-10 стран с самым дешевым топливом (цена за 1 л бензина):
- Венесуэла – $ 0,01
- Иран – $ 0,28
- Кувейт – $ 0,35
- Нигерия – $ 0,42
- Египет – $ 0,43
- Саудовская Аравия – $ 0,54
- Малайзия – $ 0,55
- Индонезия – $ 0,68
- ОАЭ – $ 0,68
- Россия – $ 0,72
В списке представлена 61 страна. Украину, где бензин стоит чуть более $1, в список не включили.
Как отмечает издание, несмотря на решение президента США Дональда Трампа об отказе от ряда экологических правил, смягчение норм выбросов и поддержки производства топлива, цены на бензин в США выросли больше, чем в других крупнейших экономиках мира.
Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро остается самым дешевым в мире.
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