Украина не попала в рейтинг по ценам на бензин

На первом месте находится Венесуэла, где за литр бензина надо заплатить всего $0,01. На втором месте - Иран с ценой $0,28, на третьем - Кувейт ($0,35).

Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах ($1,93 за литр), Норвегии ($2,02) и Гонконге ($2,10).

США со стоимостью литра бензина $0,83 оказались на 13-м месте рейтинга.

Топ-10 стран с самым дешевым топливом (цена за 1 л бензина):

Венесуэла – $ 0,01 Иран – $ 0,28 Кувейт – $ 0,35 Нигерия – $ 0,42 Египет – $ 0,43 Саудовская Аравия – $ 0,54 Малайзия – $ 0,55 Индонезия – $ 0,68 ОАЭ – $ 0,68 Россия – $ 0,72

В списке представлена 61 страна. Украину, где бензин стоит чуть более $1, в список не включили.

Как отмечает издание, несмотря на решение президента США Дональда Трампа об отказе от ряда экологических правил, смягчение норм выбросов и поддержки производства топлива, цены на бензин в США выросли больше, чем в других крупнейших экономиках мира.

Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро остается самым дешевым в мире.