СМИ: Украина проиграла России второй торговый спор

Всемирная торговая организация стала на сторону России в споре об ограничении украинского экспорта железнодорожного оборудования.

Украина проиграла два из трех торговых спора с Россией depositphotos.com

Всемирная организация торговли в понедельник, 30 июля, должна обнародовать отчет по результатам второго торгового спора Украины и РФ относительно ограничений Россией украинского экспорта железнодорожного оборудования. Результат спора оказался не пользу Киева, пишет ЕвроПравда со ссылкой на несколько источников в правительстве.

Читай также: НБУ заметил подозрительные операции клиентов в 34 банках Издание отмечает, что неожиданно новое решение оказалось еще большим поражением, чем первое.

Напомним, неделю назад было объявлено результат по жалобе РФ против Украины относительно пошлин на аммиачную селитру. ВТО заявила о нарушении хода антидемпингового расследования, но признала за Киевом право провести новое расследование.

Но в новом деле за номером DS499 и названием "Российская Федерация - меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего железнодорожного оборудования" решение ВТО оказалось хуже.

Как пишет издание, результат рассмотрения жалобы неутешительный - экспертная панель отклонила ключевые требования и аргументы Украины. Единственный вопрос, который в пользу Украины - в ВТО назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном.

Кроме того, эксперты стали на сторону Украины, признав некоторые процедурные нарушения со стороны РФ.

Читай также: НБУ доказал в суде, что Приват не был проблемным Но одновременно эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. Всемирная организация торговли объяснила, что безопасность в Украине в 2014-2016 годах отличалась от общей в регионе, РФ имела основания не разрешать выезд своих специалистов по сертификации на украинские предприятия, опасаясь за их безопасность.

При этом экспертная комиссия отклонила украинские аргументы об альтернативных возможностях для проверки, которые не требуют посещения предприятий, пишет издание.

Вдобавок экспертная группа отказалась видеть системность нарушений со стороны РФ, пишет издание. Такое признание было бы крайне важным для нас, ведь тогда в случае отказа России убрать нарушения у Украины была бы возможность введения ответных ограничений для компенсации своих потерь.

Теоретически у украинских производителей появляется возможность вернуться на рынок РФ, используя белорусские и казахстанские сертификаты, однако вероятнее всего РФ продолжит политику их непризнания, отмечают журналисты.

В отличие от аммиачного спора, где независимые эксперты изначально указывали на проблемы в украинской позиции, дело железнодорожных ограничений считали весьма перспективным для Украины.

Читай также: За полгода в Украину перечислили $1,2 млрд Авторы статьи добавляют, что ввиду принятого решения, есть основания говорить о незаконном влиянии РФ на комиссию. Также издание отмечает, что нынешнее поражение не является окончательным. Украина имеет право на апелляцию - и скорее всего, Киев этой возможностью воспользуется.

Напомним, начиная с 2014 года российские сертификационные органы начали массово приостанавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также ограничили выдачу новых сертификатов. Более того, одновременно в РФ отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане, хотя по регламенту Таможенного союза такие сертификаты должны признаваться всеми членами этого объединения.

По данным правительства, в результате этих ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с $2,6 млрд до $95 млн.

Такие шаги в украинском МЭРТ расценили как грубое нарушение принципов ВТО, а также соглашения ВТО о технических барьерах в торговле. А потому после всех необходимых процедур в правительстве инициировали торговый спор.

Ранее сообщалось о том, что в Украине закрывались отделения банков.